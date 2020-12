Jocuri de putere, cu Oreste Teodorescu: Negocierile pentru noul guvern, în impas 

Mai multe persoane se strânseseră in jurul imobilului din strada Timotei Ciparu, protestând împotriva deciziei judecătorești de strămutare a pastorului din localitate.

Așa a început sfârșitul dictaturii in România, fix acum trei decenii.

Revenind acum la actualitatea interna, in plin impas al negocierilor formarii noului guvern, liderii PNL și USR PLUS sunt departe de consens, blocând-se in discuții sterile ce privesc persoane in funcții.

Astăzi, Centrul de Cercetări Sociologice LARICS, în parteneriat cu Secretariatul de Stat pentru Culte şi Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, a prezentat un barometru al încrederii populatiei in instituțiile statului. Clasamentul rezultat este foarte interesant și ar trebui sa le dea mult de gândit politicienilor noștri.

Va aștept la o dezbatere articulata alături de Daniel Gheorghe (PNL), Antonio Andruseac (fost USR PLUS, acum in AUR ) și expertul in comunicare, Matei Ladea (fost referent in Bundestag).