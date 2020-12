Jocuri de Putere, cu Oreste Teodorescu: „Mergem oricum spre viitor, dar o facem din poziția vâslașului care stă cu spatele către ce va veni”

„PSD i-a propus președintelui României varianta unui guvern de uniune națională sau un cabinet minoritar condus de Alexandru Rafila, liberalii au venit cu Florin Cîțu pentru Palatul Victoria și condiționează negocierile cu USR Plus prin nominalizarea lui Ludovic Orban pentru președinția Camerei Deputaților. Deloc satisfăcuți de acest scenariu, liderii USR Plus forțează numirea lui Dacian Cioloș sau acceptă continuarea negocierilor dacă propunerea pentru șefia Camerei va fi Dan Barna. Delegația AUR, condusă de George Simion a respins orice alianță la guvernare insistând pe instalarea tehnocratului Călin Georgescu. Singurii care nu emit pretenții hazardate sunt cei de la UDMR, care susțin formarea unei coaliții de guvernare pe baze echitabile între partidele de centru-dreapta. Așadar, noi mergem oricum spre viitor, dar o facem din poziția vâslașului care stă cu spatele către ce va veni, privind același trecut nevindecabil, fără să avem perspectiva corecta a azimutului. Și asta ar fi eroarea majora care ne-ar împiedica să fructificăm toate marile oportunități”, scrie Oreste.

Despre oportunități și eșecuri va discuta în această seară Oreste Teodorescu cu invitații săi Florin Ivan, Liviu Mihaiu și Sorin Manea.