Jocuri de Putere, cu Oreste Teodorescu: Lupta politică cu miză mică

Pentru mine este de neînțeles apetența pentru scandalul politic cu miza mică care macină partidele de la care o bună parte a alegătorilor așteaptă o alternativa serioasă la PSD. Molipsiți parca de un soi de mania persecuției asociată cu mitomania politică, in plină campanie electorală. USR PLUS etalează pretenții uriașe in construirea posibilului cabinet guvernamental, atât de sfidătoare și nesustenabile încât nu pot fi luate in seamă de nimeni care nu trăiește fenomenul sectar al oamenilor noi in politică, dar cu metehne vechi!

