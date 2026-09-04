JD Vance refuză să numească „război” confruntarea SUA-Iran: „Nu cunosc răspunsul” când se va termina

Publicat 4 sept. 2026, 07:24 Actualizat 4 sept. 2026, 07:41

Vicepreședintele american JD Vance spune că nu ar descrie drept „război” confruntarea dintre Statele Unite și Iran și evită să ofere un termen pentru încheierea ostilităților. Declarațiile vin în timp ce Iranul continuă atacurile asupra unor obiective americane din regiunea Golfului.

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