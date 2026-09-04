JD Vance refuză să numească „război” confruntarea SUA-Iran: „Nu cunosc răspunsul” când se va termina

Vicepreședintele american JD Vance spune că nu ar descrie drept „război” confruntarea dintre Statele Unite și Iran și evită să ofere un termen pentru încheierea ostilităților. Declarațiile vin în timp ce Iranul continuă atacurile asupra unor obiective americane din regiunea Golfului.
Vicepreședintele american JD Vance evită să folosească termenul „război” pentru confruntarea dintre Statele Unite și Iran și spune că nu poate anticipa momentul în care ostilitățile se vor încheia. Declarațiile au fost făcute joi, la Casa Albă, în contextul în care Iranul a continuat atacurile asupra unor obiective americane din zona Golfului.
Întrebat dacă luptele s-ar putea încheia înaintea alegerilor parlamentare din 3 noiembrie, un scrutin important pentru republicanii care încearcă să-și păstreze majoritățile fragile din Congres, Vance a respins caracterizarea situației drept război.
JD Vance evită termenul „război” pentru conflictul SUA-Iran și spune că administrația Trump nu poate stabili când se vor încheia ostilitățile.
De ce refuză JD Vance să numească situația „război”?
Vicepreședintele american a spus că nu consideră potrivit acest termen și a susținut că, în prezent, nu au loc schimburi active de focuri.
„Nu l-aș numi război”, a spus vicepreședintele, conform APNews.com.
El a susținut că, în prezent, „nu au loc schimburi de focuri active”. Declarația a fost făcută în aceeași zi în care Iranul a atacat ținte americane din regiunea Golfului, în cadrul represaliilor declanșate după loviturile americane de la începutul săptămânii.
De ce spune Vance că SUA au avut „responsabilitatea” să intervină?
JD Vance a afirmat că Statele Unite au avut „responsabilitatea” de a interveni militar, în condițiile în care Iranul continuă să atace navele comerciale care traversează Strâmtoarea Ormuz.
Administrația americană justifică astfel acțiunile militare prin necesitatea protejării navigației și a traficului comercial din zonă. Confruntarea continuă însă să producă tensiuni, iar Vance evită să ofere un calendar clar pentru momentul în care ostilitățile s-ar putea încheia.
Când s-ar putea termina conflictul dintre SUA și Iran?
Vicepreședintele american a evitat să avanseze o dată și a spus că administrația nu dorește să stabilească „termene limită artificiale”.
„Dar când întrebați «Când se va termina?», îmi puneți o întrebare de genul «Când vor înceta iranienii să tragă asupra navelor?»”, a declarat Vance.
„Cred că realitatea este că nu cunosc răspunsul la această întrebare. Ar trebui să-i întrebați pe iranieni”, a adăugat el.
Prin aceste declarații, Vance a lăsat de înțeles că durata confruntării depinde, în viziunea administrației americane, și de acțiunile viitoare ale Iranului.
De ce devine conflictul o problemă politică pentru administrația Trump?
Poziția vicepreședintelui vine într-un moment delicat pentru administrația Trump, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Conflictul, care potrivit Casei Albe ar fi trebuit inițial să dureze doar câteva săptămâni, a devenit tot mai nepopular și a contribuit la creșterea prețurilor la combustibili, în timp ce americanii se confruntă deja cu o inflație ridicată. Evoluția situației poate avea astfel consecințe și în plan intern, în condițiile în care republicanii încearcă să își păstreze controlul asupra Congresului.
Ce controverse au apărut în legătură cu militarii americani uciși și răniți?
În iulie, administrația americană a fost criticată după modificarea modului de clasificare a patru militari uciși și a zeci de militari răniți în cadrul sistemului Defense Casualty Analysis System, utilizat de oficialii Pentagonului ca referință pentru bilanțul victimelor.
Militarii afectați de schimbarea clasificării, care au fost uciși sau răniți în confruntările reluate după eșecul unui armistițiu de scurtă durată între SUA și Iran, au fost trecuți într-o categorie denumită „Operațiuni în străinătate”. Anterior, aceștia fuseseră incluși în bilanțul general al războiului.