Potrivit traditiei, apa sfintita in aceasta zi are puteri magice, cu efecte dovedite asupra sanatatii fizice si spirituale. Se spune ca bolnavii care respecta ritualul si beau agheasma dimineata, inainte de micul dejun se simt mult mai bine. In aceasta zi, se stropesc incaperile din gospodarie cu apa sfintita, cu exceptia baii.



Traditia spune ca in aceasta zi, apele sunt mai zgomotoase, mai zbuciumate; de aceea, zgomotul apei îi ajută pe fântânari să găsească mai uşor o sursă de apă- în grădina casei sau în zone de deal şi de câmpie, pe ogorul lor.



De Izvorul Tamaduirii, nu se spala, nu se calca ruge, nu se croiesc haine. In unele zone din mediul rural, gospodarii aruncă apă sfinţită peste vitele de povară, pentru ca acestea să fie sănătoase şi să lucreze cu spor la lucrările agricole.Pentru a avea un an bogat, gospodarii stropesc cu apă sfinţită în ziua praznicului grădinile şi livezile. Totodată, acest ritual protejează recoltele de efectele grindinei. În ziua praznicului, credincioşii se pot ruga în lăcaşuri care poartă numele sărbătorii.

