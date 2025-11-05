Acțiunea a pornit din zona Colosseum spre Forurile Imperiale, locul tragediei, unde participanții au scandat numele victimei, iar primarul Romei, Roberto Gualtieri, a fost prezent la manifestație.

De asemenea, primarul a declarat ziua de miercuri, 5 noiembrie, drept zi de doliu în oraș, în semn de omagiu pentru Stroici. Sindicatele au transmis că a fost o zi de profundă durere nu doar pentru lumea muncii, ci pentru întreaga comunitate, afectată adânc de această tragedie.

„Suntem la Forurile Imperiale, pe partea Colosseumului, pentru un marș cu torțe în memoria lui Octav Stroici, muncitorul prins sub dărâmături în urma prăbușirii de la Torre dei Conti și scos în stare foarte gravă după mai bine de unsprezece ore de operațiuni complexe și intense de salvare. A fost o zi de profund doliu, așadar, nu doar pentru lumea muncii, ci pentru întreaga noastră comunitate, rănită adânc de această tragedie.”, au transmis organizațiile sindicale.

Sindicatele protestează în cinstea lui Stroici: „Octav a murit la o vârstă la care ar fi trebuit să se bucure deja de pensie”

„Octav a murit în timp ce efectua o muncă grea, intensă și periculoasă, la vârsta de 66 de ani, o vârstă la care nu ar trebui doar să fie scutit de astfel de activități, ci la care ar fi trebuit deja să se bucure de pensie”, au mai transmis sindicatele, conform Collettiva.

Octav Stroici lucra la un proiect de restaurare finanțat de Uniunea Europeană, vizând Torre dei Conti, o veche reședință a unei familii nobile papale. În timpul lucrărilor, turnul s-a prăbușit parțial de două ori, prinzându-l pe muncitor sub dărâmături.

A fost scos în cele din urmă după intense operațiuni de salvare care au durat peste 11 ore, în ciuda riscului unei noi prăbușiri. Eforturile au inclus utilizarea de drone și utilaje speciale pentru a îndepărta molozul, iar Octav a fost conștient și a comunicat cu salvatorii pe durata acțiunii.

Tragedia este cu atât mai dureroasă cu cât Octav avea 66 de ani, o vârstă la care, potrivit sindicatelor, ar fi trebuit să fie deja pensionar și nu să desfășoare o muncă atât de grea și periculoasă. Procurorii italieni au deschis o anchetă pentru posibilă ucidere din culpă.

Octav Stroici a suferit, în cele din urmă, un stop cardiac și a decedat la spital. Soția sa a fost prezentă tot timpul la locul tragediei.