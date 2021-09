"În vară ne spunea că o să fie minunat, acum spune că trebuie să folosim certificatul verde la peste 3/mie, când răul este deja făcut, acea localitate are probleme grave, în mod normal folosești certificatul verde înainte, ca metodă de prevenție, așa cum au făcut restul țărilor europene și majoritatea au câștigat bătălia din valul 4 datorită unor decizii înțelepte, curajoase și coerente", a afirmat Moșteanu.

"SINGURUL RESPONSABIL pentru acest eșec este încă premierul Florin Cîțu. În vară, când valul 4 părea departe, Ioana Mihilă (fost ministru USR Plus al Sănătății - N.R.) avertiza privind accelerarea vaccinării, Cîțu zicea "Da, da", cu jumătate de gură, grija lui erau alegerile interne din PNL. Dacă în urmă cu 2 luni am fi luat măsuri ferme, poate acum nu ne aflam aici", a precizat liderul deputaților USR Plus.

Replica lui Moșteanu a venit la scurt timp după ce Florin Cîțu a anunțat că va cere o anchetă pentru că vrea să știe cum a fost pregătit valul 4 și a insinuat că miniștrii USR Plus ai Sănătății ar fi răspunzători.