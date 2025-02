Costea a anunțat că este de acord cu cererea de extrădare și a solicitat accelerarea procedurii pentru a-și ispăși pedeapsa.

„Astăzi, 23.02.2025, în fața instanței Palatului Justiției din Istanbul Anadolu, eu, Costea Mircea Ionuț, am acceptat solicitarea de extrădare în România și am cerut autorităților accelerarea procedurii, pentru a executa sentința judecătorească. Sunt un om asumat, corect și vertical și în tot acest timp am fost decis, ca îndată ce starea mea de sănătate se va fi îmbunătățit, să vin să îmi ispășesc pedeapsa,” a spus fostul președinte al EximBank.