„A fost un moment foarte frumos. După multe concursuri la care nu am mai urcat pe podium, m-am bucurat să putem avea această performanță. Ne încurajăm mereu, suntem unul în sprijinul altuia”, a spus Ionela Cozmiuc. Sportiva de aur a spus că pentru următoarea perioadă și-au propus să se întoarcă la Snagov, să se pregătească pentru următoarele competiții.

„Pentru mine astăzi a fost o zi foarte încărcată, am avut emoții pentru Ionela. Am știut că va câștiga, dar tot am avut emoții.

Următorul concurs - campionatul din Cehia este foarte aproape. O să ne antrenăm pentru a obține un rezultat cât mai strălucitor”, a spus Marius Cozmiuc.

Ionela Cozmiuc a cucerit medalia de aur în proba de simplu vâsle, categorie uşoară, duminică, la Campionatele Europene de canotaj de la Munchen.

Echipajul de dublu rame masculin (M2-), compus din sportivii Marius Cozmiuc şi Sergiu Bejan, a câştigat medalia de aur pentru România la Campionatele Europene de canotaj de la Munchen.