Ionel Dancă, la Realitatea: informații despre OUG care permite amânarea ratelor la bănci

Ionel Dancă a spus că în ședința de Guvern de joi va fi adoptată o ordonanță de urgență care va permite companiilor și persoanelor fizice care au de suferit, financiar, din cauza coronavirusului, să primească o amânare a plății ratelor la bănci.

La auzul că se pot amâna ratele la credite, oamenii se întreabă dacă e posibil să plătească mai mult atunci când vor relua plata. Dacă se pot aștepta românii la un plus în prima lună de plată, Ionel Dancă a spus: ”Sistemul bancar este un sistem vital pentru funcționarea economiei, trebuie să asigurăm lichidități. Noi am avut dialog cu sistemul bancar și am ajuns la o soluție pentru cetățenii care au dificultăți să își plătească ratele să fie păsuiți. Vom reveni cu o ordonanță de urgență care va preciza toate aceste condiții, ca acel client să aibă posibilitatea eșalonării astfel încât să nu se transforme această facilitate într-o povară. Noi toți ne dorim să rămână la o capacitate de plată, altfel nu are niciun sens măsura. În momentul de față, din cele spuse de reprezentanții băncilor, nu există probleme de lichiditate, dar trebuie luate măsuri cu atenție”.

Șegul Cancelariei Guvernului a mai precizat că obligațiile de plată la bugetul de stat au scopul de a sigura funcționarea statului pentru că sistemul de sănătate are o mare provocare acum. ”Reamintesc faptul că stocurile au fost zero la preluarea guvernării și facem ceea ce trebuie pentru gestionarea acestei epidemii”, a explicat Dancă.

Referitor la certificatele de urgență, cum ajung cei afectați de criză în posesia certificatelor de urgență, Ionel Dancă a completat: ”Va fi pusă la dispoziție o aplicație online unde va fi un formular în baza căruia se eliberează automat certificatul, ulterior urmănd să se facă verificările. Dar obiectivul nostru este să facem plata imediat”.