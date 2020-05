Ionel Danca: Contractul-cadru pentru acordarea serviciilor de sanatate prin CNAS, prelungit pana la 31 decembrie

Potrivit lui Danca, in domeniul Sanatatii au fost adoptate mai multe acte normatve "pentru a reglementa situatii care in acest moment sunt in dificultate ca urmare a masurilor legate de starea de urgenta si nu au putut fi rezolvate intr-un circuit normal".

"Aceeasi masura a fost adoptata si in cadrul Programulelor Nationale de Sanatate desfasurate atat de Ministerul Sanatatii, cat si de Casa Nationala de Asigurari de Satatate. Practic, prevederile in vigoare privind serviciile medicale decontate de stat se prelungesc pana la data de 31 decembrie 2020", a explicat Danca.

In plus fata de acestea, a mai fost adoptat un act normativ acre sa reglementeze situatia cheltuilelilor deja efectuate ca urmare masurilor de limitare a rasapandirii virusului si de tratatre a persoanelor infectate cu acest virus, "astfel incat unitatile spitalicesti sa poata deconta aceste servicii medicale prestate pe perioada starii de urgenta la nivelul efectiv realizat al serviciilor".