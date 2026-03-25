„Mecanismul personalității lui Nicușor Dan deja știut constă în spaima de a lua decizii. Adică, dacă ați observat, e foarte interesant, are spaimă funciară. Nu știu, nu-l cunosc ca soț, nu-l cunosc ca primar, adică oricum, în această funcție, cel puțin până acum, care îl depășește uluitor, pentru că, iertați-mă, funcția de primar cumva era floare la ureche, pentru că la primărie nu trebuia să iei tu decizii, nu-i așa? Aici, în această funcție de președinte a României, în fiecare zi trebuie să iei tu, iar el are această spaimă de a lua decizii, e o chestiune psihologică.”, a declarat Cristoiu la Realitatea PLUS.

Ion Cristoiu: „Nu-i mai urât lui Nicușor Dan decât să fie jucător”

Cristoiu consideră că Nicușor Dan ar fi putut ieși ușor din criza politică prin înlăturarea premierului Ilie Bolojan, însă „nu-i mai urât lui decât să fie jucător”. În viziunea sa, șeful statului preferă să evite conflictele directe, deși situația actuală, atât internă, cât și externă, îi cere reacții imediate.

Analistul Realitatea PLUS mai susține că Bolojan este „concurentul real” al președintelui în zona de electorat, motiv pentru care acesta ar prefera un guvern condus de o figură mai puțin apropiată de USR.

„E o criză care durează o zi, da? Anunță consultări, guvernul e guvern și el nu mai e obligat să facă. Nu-i mai urât lui decât să fie jucător. Ați observat că nu are? El este: „dacă se poate”. Ghinionul lui și aici istoric e faptul că a nimerit o vreme dacă era în al doilea mandat al lui Iohannis. Acum e o istorie externă și internă în care trebuie să iei în fiecare minut decizie și toți vin la tine. Consilierii, nu poți să spui că mi-a spus consilierul. Și atunci el, în cazul de față, ar fi criza care s-a rezolvat cel mai ușor și foarte important, nu uitați că Grindeanu nu e concurentul lui la electorat. Concurentul lui este Bolojan. Și atunci preferă să fie cineva care nu e chiar userist la guvern.”