”Parcă era un fel de Baba-oarba. (...) Când ești demnitar nu poți să folosești instrumentul tău de demnitar să interzici presa pentru că tu răzpunzi după asta, plătești electroal sau plătești în raport cu presa prin comportamentul tău.

Dacă el fuge de presă și face jocurile astea înseamnă că se teme de presă. Eu întotdeauna când e vorba de un comportament al unui demnitar spun: Și presa ce face?

În cazul de față, normal ar fi ca dumneavoastră, jurnaliștii, să spuneți: Domnule, de acum înainte nu mai mergem la nicio conferință de presă, nu îți mai luăm niciun interviu.

Cred că sunt un adversar al lui Ilie Bolojan, dar știu foarte bine atitudinea post-decembristă, relațiile cu presa. Există două posturi, una a omului, e treaba lui, poate să se dezbrace, poate să ...sigur nu poate să vă bată”, a declarat Ion Cristoiu, la Realitatea PLUS.

Analistul Realitatea PLUS a reacționat dur atunci când jurnalista Delia Vrânceanu a spus că la scurt timp după acest incident Guvernul a venit cu o reacție și a dat vina pe ofițerul de presă.

”Așa de proști sunt? Eu nu dadeam. (...) El are o alergie față de acest obicei al presei, mă rog românesc, se duce după el. Putea să spun că domnule, potrivit domnului premier, e bine să îl așteptați când zice: Fac conferință de presă. Și face, dar nu îl alergați. Asta deja m-a dezamăgit”, a mai spus Ion Cristoiu.