Ion Cristoiu susține că această „operațiune”, care ar avea „aprobarea Cotrocenului”, urmărește înlocuirea lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru cu un alt lider din PNL. „Este semnalul că PSD-ul a declanșat operațiunea de înlocuire a lui Bolojan cu un alt premier de la PNL. (...) Eu cred că e vorba despre Cătălin Predoiu”, a spus Cristoiu.

În opinia analistului Realitatea PLUS, în interiorul liberalilor s-ar fi conturat deja o „grupare anti-Bolojan”, pregătită să preia conducerea Guvernului. Cristoiu compară situația actuală cu cea din anul 1998, când coaliția de guvernare de atunci a trecut printr-o criză similară generată de schimbarea premierului Victor Ciorbea.

Cristoiu apreciază că înlocuirea lui Bolojan ar putea avea loc fără destrămarea coaliției, urmând ca noul lider liberal să asigure continuitatea guvernării, însă cu „un suflu nou” și cu o colaborare „mai echilibrată” între partide. „Toate măsurile de austeritate vor rămâne, dar lumea va spune: bine că am scăpat de el”, a conchis Ion Cristoiu.

„Și eu am avut impresia că în fiecare zi are loc un nou motiv de ceartă. Astăzi este deja începutul ruperii, pentru că s-a întâmplat azi un lucru ieșit din comun, partidul social-democrat care, de fapt, garantează guvernarea, având majoritate în Parlament, e membru al coaliției, dar teoretic și practic are 40% din majoritatea aceasta parlamentară, a intervenit printr-un comunicat în chestiunea carburanților, prin care a dialogat cu premierul prin intermediul comunicatelor. Este foarte important, pentru că potrivit protocolului coaliției, aceasta trebuia să se rezolve în interiorul coaliției. Deci este clar nu numai o încălcare a protocolului coaliției, dar începutul procesului acesta de transformare, de înviere a acestei actuale coaliții, fără Ilie Bolojan, cu un alt om de la PNL.

Deci avem semnalul că PSD-ul a declanșat operațiunea de înlocuire a lui Ilie Bolojan cu un alt premier de la PNL. Ăsta este operațiunea. Nu este o operațiune de, să spunem, de rupere de coaliție. Adică este o operațiune care s-a mai făcut, în 1998, când Partidul Democrat, care era totuși minoritar în cadrul coaliției de guvernare, CDR-ul avea majoritate, a pus condiție, a ieșit de la guvernare, adică nu și-a retras miniștrii, a provocat o criză politică și a pus drept condiție revenirea la coaliție dacă se plece Ciorbea și să vină Radu Vasile sau altcineva de la Țărăniști, țărăniștii vreo lună de zile, au fost strâns uniți în jurul lui Victor Ciorbea și apoi au renunțat pentru că nu le convenea nimănui o criză. Deci eu cred că asta este o operațiune și mai fac o nuanță, ea nu a început azi și odată cu venirea minerilor acum.

Scopul acestei operațiuni care cred că are aprobarea Cotrocenului este să facă în așa fel încât PNL-ul să renunțe la Bolojan. În PNL însă este o grupare anti-Bolojan. Trebuia răsturnat Bolojan sâmbătă. Pentru că nu s-a mai ținut. Și atunci ai nevoie, deci și eu am crezut prima dată, am crezut că Grindeanu bate câmpii cu această prelungire.

Începe o operațiune încât să-i frăgezești gruparea Bolojan. E clar că au decis. Dar inclusiv această permanență, să vedem ce spune referendumul, cutare, cutare, cutare, și declanșarea unor operațiuni, unor mișcări sociale. O să vedeți că o să dureze și altele. Toate țintindu-l numai pe Ilie Bolojan, este ca în interiorul PNL să aibă loc acea răsturnare. Adică peneliștii să se întrunească din nou sau să... Și să spună: "Ne pare foarte rău, avem de ales între a trece în opoziție și a fi o catastrofă", dar mai ales dacă îi conduce Ilie Bolojan. Și într-o primă fază lui Bolojan să-i dea Senatul, să-i dea ceva, să zicem, cred că așa, și să înlocuiască cu un alt lider de la PNL, care e deja știut.

E pregătit deja. E domnul Cătălin Predoiu, n-am nicio îndoială. Deci condițiile sunt coapte pentru revoluție, vorba lui Lenin. Deci avem de a face în interiorul PNL cu o grupare anti-Bolojan, care deocamdată nu a reușit să răstoarne, pentru că Bolojan e premier. Această grupare deja și-a împărțit și funcțiile. Că va fi un nou guvern. Ea este sprijinită, nu știu dacă din afara, deci avem Constantinopolul, da? Turcii, PSD-ul, asediază din interior sunt unii care trec și în aceste, deci în aceste condiții e nevoie de o înlocuire a și pentru asta e foarte important ca să poți să faci PNL-ul să-l răstoarne trebuie să ai și omul. Că altfel începe o bătălie de succesiune. Ori așa știm omul, gata, el e pregătit, nu numai el, mai sunt vreo câțiva care sunt deja miniștri propuși.

Este posibil, poate sunt și planurile lui, am înțeles că Bolojan vrea să candideze la următoarele alegeri prezidențiale, fiecare își face planuri pe hârtie. E o criză, da? Ea se rezolvă în două zile. Adică, foarte important, nu se modifică coaliția, nu pleacă nici măcar USR. Pentru că trebuie să vină un lider PNL care să facă mai puține concesii USR-ului. Deci rămâne USR-ul la guvernare, probabil că nu vor mai avea ministerele, că avem ministere foarte importante, se vor schimba de la PSD, văd că și domnul Rogobete e în cătarea puștii, apropo de ce a zis azi BNS, deci se vor schimba și atunci este foarte simplu. Domnul Bolojan, așa cum e calculul, demisionează, din funcția de premier, se produce criza de guvern. Domnul Nicușor Dan, care deja și-a dat după părerea mea acceptul, convoacă partidele la Cotroceni. Și fără AUR, fără nimic, se face, se reface coaliția, un nou guvern, și cu un alt premier, este vital și pentru națiune.

E nevoie acum, zic eu, cu obiectivitate, de o reînviere, de o recâștigare, de suflu. Mult mai important „cade Ceaușescu”, adică toate măsurile de austeritate sunt puse pe seama lui Bolojan, cel care vine nu renunță la ele.

Lumea zice, bine că am scăpat de el, bine că am scăpat, mă rog, o să mai facă niște mici concesii, limpede, deci după părerea mea și din punct de vedere al interesului național, avem nevoie și sigur că e aceeași coaliție. Dar e totuși, nu e un alt premier.”, a declarat Ion Cristoiu la Realitatea PLUS.