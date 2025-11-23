Președintele Fiscului a evitat să precizeze dacă printre demersurile vizate se numără și strămutarea procesului de la Tribunalul Sibiu, menționând că „la momentul potrivit o să anunțăm orice demers pe care îl facem”.

Soții Iohannis trebuie să returneze statului suma de aproximativ un milion de euro, reprezentând valoarea actualizată a chiriilor încasate timp de 16 ani pentru o locuință pe care nu au dobândit-o în condiții legale.

Joi, Tribunalul Sibiu a respins cererea formulată de Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (ANAF), de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului șef al statului.

Instanţa a respins cererea ANAF de punere sub sechestru a unor bunuri ale familiei Klaus și Carmen Iohannis

”Borfașilor, dați bă banii înapoi”, printre mesajele lipite pe casa executată silit a familiei Iohannis. Ce a găsit ANAF la intrare