„Îmi face plăcere să găzduiesc astăzi evenimentul care marchează 90 de ani de la înfiinţarea Protecţiei Civile în România. Am dorit ca anul acesta, în semn de recunoaştere a eforturilor făcute, să vă invit aici pe dumneavoastră, militarii, pompierii, medicii, asistenţii şi voluntarii care aţi participat la misiunea internaţională umanitară din Turcia. Protecţia civilă reprezintă o componentă deosebit de importantă a securităţii naţionale, iar în ultimul deceniu statul român a făcut eforturi semnificative pentru a achiziţiona echipamente moderne şi a asigura instruirea la cele mai înalte standarde a celor care lucrează în acest domeniu. Rezultatele au fost pe măsură, profesionalismul salvatorilor români fiind recunoscut şi apreciat inclusiv pe plan internaţional, atunci când au fost implicaţi în sprijinul altor state afectate”, a afirmat Klaus Iohannis, marţi, la ceremonie de decorare a militarilor, pompierilor, medicilor, asistenţilor şi voluntarilor care au participat la misiunea internaţională umanitară din Turcia, cu prilejul Zilei Protecţiei Civile.



Şeful statului a mai spus că rezultatele militarilor, pompierilor, medicilor, asistenţilor şi voluntarilor români în cazul cutremurului din Turcia sunt remarcabile.



„Acum doar câteva săptămâni, o tragedie de proporţii catastrofice a avut loc în Turcia, unde un cutremur devastator a distrus oraşe întregi şi a răpit zeci de mii de vieţi. Dumneavoastră, cei prezenţi astăzi aici, sunteţi cei care v-aţi mobilizat în mod exemplar şi, fără ezitare, aţi mers în ajutorul poporului turc, pentru a contribui la una dintre cele mai nobile misiuni - salvarea de vieţi omeneşti. Sarcina pe care aţi avut-o nu a fost deloc uşoară. V-aţi pus propriile vieţi în pericol, lucrând neîncetat şi contra cronometru, având în suflet speranţa că sub dărâmături veţi găsi supravieţuitori, o inimă care încă mai bate sau o voce care să vă răspundă. Rezultatele misiunii dumneavoastră sunt nepreţuite şi, pentru aceasta, aveţi toată consideraţia noastră. Totodată, mă bucur că întreaga echipă s-a întors acasă cu bine şi în siguranţă. Aţi dat dovadă de înalt profesionalism, adaptabilitate, dedicare şi putere extraordinară”, a completat Iohannis.



„Sunteţi veritabile modele de solidaritate, altruism şi empatie şi, de aceea, vă transmit, în numele tuturor românilor, întreaga noastră apreciere şi respectul pentru curajul şi devotamentul dumneavoastră dovedite în fiecare activitate la care participaţi, precum şi pentru tot sprijinul pe care îl acordaţi cetăţenilor în cele mai dificile momente. Românii se simt în siguranţă pentru că le sunteţi aproape!”, le-a mai transmis acestora preşedintele Iohannis.



Acesta a adăugat că „Ziua Protecţiei Civile ne oferă un bun prilej pentru a sublinia rolul fundamental pe care îl are un mecanism solid de prevenire şi gestionare a situaţiilor de criză”.



„Catastrofa umanitară provocată de seismul din Turcia ne-a arătat, încă o dată, cât de vulnerabili suntem în faţa forţelor naturii. Gradul de rezilienţă al populaţiei, al infrastructurii şi al instituţiilor statului va face diferenţa în cazul unui dezastru. Numărul victimelor, pierderile de vieţi omeneşti şi amploarea distrugerilor în urma unei calamităţi sunt invers proporţionale cu nivelul de pregătire. Cu alte cuvinte, putem limita semnificativ efectele negative dacă reuşim să creştem capacitatea noastră de anticipare şi de reacţie coordonată. Prin investiţii solide în prevenire şi gestionare, în instruirea autorităţilor şi informarea populaţiei, ca şi în consolidarea cooperării dintre autorităţi şi societate civilă, vom face faţă mult mai uşor situaţiilor dificile. Ne confruntăm din ce în ce mai frecvent cu fenomene meteo extreme din cauza schimbărilor climatice şi este important să conştientizăm că dezastrele naturale vor continua să se producă. Astfel, trebuie să fim cât mai bine pregătiţi, pentru ca efectele acestora să fie resimţite cât mai puţin de către populaţie. Infrastructura noastră trebuie să fie cât mai rezistentă, iar cetăţenii să fie bine informaţi şi pregătiţi pentru a putea acţiona cu calm în astfel de situaţii”, a precizat Preşedintele României.



El a vorbit şi despre solidaritate, colaborare între autorităţi şi investiţii în domeniul prevenţiei şi gestionării situaţiilor de criză.



„Vom continua să investim în acest domeniu, înţelegând că este mult mai simplu să prevenim decât să reconstruim. Nu putem însă gestiona eficient situaţiile de criză decât dacă vom lucra umăr la umăr, autorităţi, societate civilă, cetăţeni. Cuvântul-cheie este cooperarea. Avem nevoie, aşadar, de un parteneriat solid şi loial pentru a putea face faţă tuturor provocărilor. În final, prin intermediul dumneavoastră, doresc să le mulţumesc tuturor celor care fac parte din aparatul protecţiei civile din România pentru modul în care ajută cetăţenii de fiecare dată când aceştia se află în pericol şi pentru că le readuc speranţa celor afectaţi, în fiecare misiune pe care o efectuează. Vă doresc succes în continuare, multă sănătate şi putere de muncă! La mulţi ani!”, a conchis Klaus Iohannis.