Iohannis: Amenintarea unei motiuni de cenzura este lipsita de bun-simt si fundament politic

"Acuzatiile (Opozitiei - n.r.) sunt nefondate. Pentru ce sa demiti Guvernul? Fiindca a luat masurile care au fost necesare? Fiindca a luat masurile la timp? Fiindcă am reusit sa impiedicam extinderea epidemiei? Fiindca a venit cu masuri de revigorare economica ce deja produc rezultate? Fiindcă au o gandire de revenire economica? Mi se pare total lipsit de sens şi de bun simt-politic", a afirmat Iohannis la finalul vizitei efectuate, astazi, la unităţile mobile ATI de la Romexpo.

El a arătat că la momentul la care Executivul a fost instalat in functie, primind griul parlamentarilor, se ştia că acesta va fi pentru o perioadă scurtă de timp, respectiv pentru un an de zile.

"Sa ne amintim ca atunc toţi au spus: Votam acest Guvern ca să faca bugetul, ca sa facem alegeri şi să ajungem la alegeri parlamentare (...). Guvernul a venit, a facut un buget bun, a gestionat foarte bine epidemia, a gestionat această situaţie de criza foarte bine, are o gandire economica sanatoasa şi vine cu un program economic foarte bun şi solid", a subliniat presedintele.

Potrivit acestuia, Guvern a facut infinit mai mult decat s-a aşteptat de la el atunci cand a fost votat prima data.

"Acum, cand mai sunt doar putine luni pana la alegeri, vine PSD şi flutura moţiunea de cenzura doar asa, ca sa arate ca este pe acolo. Nu mi se pare corect", a afirmat Iohannis.