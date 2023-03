Dumbrava Nouă din cartierul Rahova este prima zonă din sectorul 5 al Capitalei care a intrat în proces de reabilitare. Pe lângă anveloparea blocurilor, municipalitatea modernizează aleile, dar și spațiile verzi sau iluminatul public.

„E foarte bine ce se lucreaza. sa fim si noi asa un sector curat, se planteaza si pomi. Eu stau pe Crășorului, aici, si e foarte frumos, se planteza si niste copaci acolo in gradina la bloc. Chiar ne bucuram. S-au schimbat si garduletele care sunt de pe timpul comunismului”, spun locuitorii din Dumbrava Nouă.

„Sunt lucrari pe care locuitorii sectorului cinci le asteapta de 30 de ani. Trebuie sa modernizam spatiul public, trebuie ca odata cu lucrarile de reabilitare, oamenii sa simta confortul nu doar in locuinta, nu si in afara locuintei. Prea mult timp sectorul 5 a fost considerat cea mai saraca zona a capitalei, lucrurile trebuie sa se schimbe”, a declarat Rareș Hopincă, City Manager Sector 5.

Iar lucrările vor fi extinse și în alte zone precum Pricopan sau Pecineaga. Și nu sunt singurele schimbări în sector. Până la finalul anului, locuitorii vor avea parte de 7.000 de locuri noi de parcare, dar și de o parcare supraterană.

„Crestem numarul de locuri de parcare cu aproximativ 30% . Doar in zona Dumbrava Nouă vom avea 1200 de locuri de parcare suplimentar fata de cele ce exista in acest moment. Este o solicitare expresa din partea cetatenilor pt ca efectiv in aceasta zona in cartierul rahova nu mai ai unde sa parchezi.

Vom incepe in maximum 2 luni de zile lucrarile la cea mai mare parcare supraterana din sectorul 5. vom avea undeva la 700 de locuri de parcare”, a mai spus Rareș Hopincă, City Manager Sector 5.

În acest an, bugetul alocat pentru investițiile din sector este unul record, de peste 800 de milioane de lei. Anul viitor însă, reprezentanții Primăriei vor aloca și mai mulți bani pentru lucrări.