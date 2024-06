De două săptămâni, localnicii din Crăciunelu de Jos se luptă cu valul de insecte, însă fără succes.



"Nu putem ține o mâncare desfăcută că se bagă musca. A venit fetita aici, n-am putut so tin pentru ca i se baga mustele in gura", spune o localnică.



"De vreo 2 saptamani, muste ca roiul de albine, mai ceva! Cred ca pana la urma o sa murim si noi de atata toxice, o sa ne intoxicam si noi cu toxicele care le dam tot timpul. Oamenii de rand, ne mananca mustele, ne mananca sobolanii, si nimeni nu ne rezolva nimic", spune o alta localnica.



Unii cred că fermele de pui din localitate sunt cauza invaziei de muște.



"In curte aveam una, doua, tre muste, dar acum roi, roi, roi. Asta e o sursa deionfectie. Am facut sesizare la DSP. Au spus ca-i conform, toate-s conforme, dar vine un miros seara... Au crematoriu sau n-au crematoriu de gaini? Ce fac cu gainile care mor?", a aratat localnicul revoltat.





"Da, am fost sesizata de cetatenii din zona Baraciune, cum ca este o invazie de muste 5.18 Nu stim exact cauza care determina acest fenomen 5.24 dar am incercat sa iau legatura si am luat-o cu cei care au fermele de pasari de pe raza comunei 5.33 + 5.39 Din discutiile purtate cu dansii, ne-au confirmat si prin documente cum ca aceste ferme au fost deratizate ca si-au facut randuiala din acest punct de vedere", a declarat Lenuta Bubur, primarul din Crăciunelu de Jos.



Oamenii s-au mai confruntat cu invazii de insecte și în anii anteriori.