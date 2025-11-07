Înainte de audieri, Mihai Barbu a refuzat să stea de vorbă cu jurnaliștii.

"Sa ma lasati sa trec. Va rog sa fiti de acord sa nu dau declaratii", a afirmat Bogos.

Fănel Bogos riscă ani grei de închisoare, după ce ar fi încercat să schimbe conducerea Direcției Sanitar Veterinare Vaslui pentru că instituția a găsit mai multe nereguli la ferma sa de păsări.

Jurnalist: Dl Bogos, ce s-a intamplat?

Jurnalist: Ati dat spaga? Ati facut presiuni pe langa oameni?

Jurnalist: Cum comentati acuzatiile?

Avocatul acestuia susține că afaceristul este o victimă a instituției sanitare.

"Se pare ca este un razboi. Domnia sa apreciaza ca e o victima, de fapt, a activitatii DSV-ului, care l-a controlat si il controleaza la sange ca o persoana deosebita si Vanbet, societatea domniei sale. Cred ca de aici, in urma acestor discutii s-a nascut acest dosar", a spus avocatul.

Potrivit jurnaliștilor, afaceristul a cheltuit 1,5 milioane de euro pentru a contacta politicieni, foști membri din servicii, dar și foști magistrați, iar toți i-ar fi promis sprijin pentru înlăturarea directorului DSV Vaslui. Banii ar fi ajuns la trezorierul PNL Mihai Barbu, care a ajuns și el în fața procurorilor.

Ilie Bolojan confirmă că s-a întâlnit cu milionarul controversat Fănel Bogos în sediul guvernului, unde afaceristul i-a solicitat rezolvarea unor probleme cu autoritățile locale.

"A fost o intalnire probabil de 15 minute. Spunea ca nu este tratat corespunzator de catre autoritatile publice din zona respectiva. Oricine imi solicita o intalnire - daca vad ca este o problema serioasa - cel putin din declaratiile lui, caut sa ii ascult pe oameni, sa vad daca sunt probleme care pot fi rezolvate", a declarat Bolojan.

De asemenea, liberalul Mihai Barbu susține că i l-a prezentat lui Ilie Bolojan pe Fănel Bogos ca pe un posibil candidat și nu ar fi urmărit schimbarea șefului Direcției Sanitar Veterinare Vaslui.

În schimb, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu încearcă să spele imaginea premierului în scandalul traficului de influență din biroul lui Bolojan. Numele acestuia apare în dosar alături de afaceristul Fănel Bogos care ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o audiență cu premierul.

"Pe data de 23 septembrie, domnul Barbu, președintele PNL Vaslui, a solicitat o audiență la Palatul Victoria. A venit însoțit de domnul Bogoș. Motivul invocat a fost legat de chestiuni politice la nivelul filialei de organizare.

Că are anumite probleme... sunt absolut convinsă că domnul premier nu știa", afirma Dogioiu.