Întâlnirea va avea loc, astăzi, de la ora 14:00, la Palatul Cotroceni, iar pe agenda discuțiilor se afla stadiul construcției bugetului de stat pe anul viitor, conform agendei șefului statului.

Potrivit unor surse Realitatea Plus, abia undeva in jurul datei de 11 sau chiar 15 ianuarie am putea avea gata un proiect de buget care sa fie, mai apoi, aprobat in Parlamentul Romaniei.