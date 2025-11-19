Influencerul Mario Mocan, cunoscut încă din vremea protestelor din 10 august 2018, a îngroșat de curând rândul susținătilor rezist care și-au expprimat public nemulțumirea față de deciziile lui Nicșor Dan.

"Prima bilă neagră: TVA. A spus că nu se va mai mărita. A doua bilă neagră: a zis că se înțelege bine cu Grindeanu. A treia bilă neagră vine azi, când îl dă afară pe Orban, pe motiv că a ieșit public și a spus clar că USR se folosește excesiv de imaginea lui Nicușor Dan. Asta e adevărul și o spune un votant al lui Nicușor", a transmis Mocan.

"Orban e treaba lor" Fals! Este și treaba noastră, dacă Nicușor Dan se înconjoară doar de aplaudaci atunci va fi un președinte zero, poate mai slab ca și Iohannis! Și urmează bilă 🎱 4 care este cât toate celelalte 3, noi deja o știm doar vrem să fim siguri 100% când o să o facem publică!

După ce l-a susținut vehement în campanie, jurnalistul Radu Buzăianu l-a criticat dur pe președintele României pentru revocarea lui Orban, subliniind că acesta a fost singurul om politic care l-a sprijinit, iar acum a fost eliminat din echipă pentru a face loc unui oportunist, referindu-se la Cătălin Drulă.

De asemenea, și Lucian Mîndruță a schimbat macazul și spune că președintele a ales „reziștii” în locul lui Orban: „Nicușor Dan a pierdut când l-a dat afară de la Cotroceni și nu cred că i se întoarce investiția în Drulă.”

Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, a declarat: „În relația dintre mine și președinte eu nu am nicio datorie, mai degrabă președintele ar fi avut o datorie față de mine. Azi am aflat că nu mai sunt în echipa lui Nicușor Dan, după declarațiile privind folosirea abuzivă a imaginii președintelui în campania pentru Primăria Capitalei.”

Neinvitat la recepția prezidențială, Marian Godină spune că a fost asaltat de fanii lui Nicușor, după ce i-a numit pe cei de la Administrația Prezidențială „papagali” pentru organizarea defectuoasă a evenimentului. Polițistul susține că a fost sunat de Ludovic Orban, care și-a cerut scuze pentru inconvenient: „Mi-am zis: uite, mă, că omul ăsta nu e papagal. Chiar uitasem de el când generalizasem. Azi a fost dat afară.”

Și solistul trupei Taxi, Dan Teodorescu, l-a criticat pe Nicușor Dan, deși cu o lună în urmă lansase o melodie cu mesaj politic de susținere.

„Felicitări, domnule Nicușor Dan! Bine i-ați făcut. Ăsta v-a susținut și acum 5 ani, v-a susținut și anul ăsta, e clar că urmărea ceva. Ca să nu mai zic că, în ultimul timp, vorbea gura fără el și spunea doar adevărul.” a spus acesta.”