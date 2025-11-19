Influencerii care l-au susținut pe Nicușor Dan întorc armele. Val de critici după ultimele decizii ale președintelui susținut de reziști – VIDEO

Nicusor Dan pierde rapid susținerea societății civile
Jurnaliștii și influencerii din zona progresistă, care l-au susținut pe Nicușor Dan, se întorc acum împotriva lui. Totul vine după mazilirea lui Ludovic Orban de la Palatul Cotroceni, din postul de consilier prezidențial, deși acesta l-a sprijinit nu doar la prezidențiale, ci și la primele alegeri locale prin care Nicușor Dan a devenit primar al Capitalei, în anul 2020. Cei care îl ridicau în slăvi pe Nicușor Dan critică acum decizia, considerând că acesta intervine pe față în alegeri, potrivit Realitatea Plus

Influencerul Mario Mocan, cunoscut încă din vremea protestelor din 10 august 2018, a îngroșat de curând rândul susținătilor rezist care și-au expprimat public nemulțumirea față de deciziile lui Nicșor Dan.

 "Prima bilă neagră: TVA. A spus că nu se va mai mărita. A doua bilă neagră: a zis că se înțelege bine cu Grindeanu. A treia bilă neagră vine azi, când îl dă afară pe Orban, pe motiv că a ieșit public și a spus clar că USR se folosește excesiv de imaginea lui Nicușor Dan. Asta e adevărul și o spune un votant al lui Nicușor", a transmis Mocan.

@mario_mocan Dacă tot sunteți unii analiști… 1. TVA-ul nu ține de președinte dar totuși el cu mâna lui a semnat actul că nu mărește TVA-ul, în direct la dezbaterile publice! Cu toate că, unii din echipă i-am spus clar să nu o facă pentru că faza asta se va întoarce împotriva lui… bineînțeles a ascultat de aplaudaci și a semnat! 2. Este una să faci o coaliție și este alta să lauzi un nemernic ca și Grindeanu (ordonanța 13, premierul lui Dragnea, șantajul care-l face…) 3. “Orban e treaba lor” Fals! Este și treaba noastră, dacă Nicușor Dan se înconjoară doar de aplaudaci atunci va fi un președinte zero, poate mai slab ca și Iohannis! Și urmează bilă 🎱 4 care este cât toate celelalte 3, noi deja o știm doar vrem să fim siguri 100% când o să o facem publică! #NuCedam #DiasporaEuropeană #VăVedem #Romania #NicușorDan ♬ original sound - Mario Mocan

După ce l-a susținut vehement în campanie, jurnalistul Radu Buzăianu l-a criticat dur pe președintele României pentru revocarea lui Orban, subliniind că acesta a fost singurul om politic care l-a sprijinit, iar acum a fost eliminat din echipă pentru a face loc unui oportunist, referindu-se la Cătălin Drulă.

De asemenea, și Lucian Mîndruță a schimbat macazul și spune că președintele a ales „reziștii” în locul lui Orban: „Nicușor Dan a pierdut când l-a dat afară de la Cotroceni și nu cred că i se întoarce investiția în Drulă.”

Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, a declarat: „În relația dintre mine și președinte eu nu am nicio datorie, mai degrabă președintele ar fi avut o datorie față de mine. Azi am aflat că nu mai sunt în echipa lui Nicușor Dan, după declarațiile privind folosirea abuzivă a imaginii președintelui în campania pentru Primăria Capitalei.”

Neinvitat la recepția prezidențială, Marian Godină spune că a fost asaltat de fanii lui Nicușor, după ce i-a numit pe cei de la Administrația Prezidențială „papagali” pentru organizarea defectuoasă a evenimentului. Polițistul susține că a fost sunat de Ludovic Orban, care și-a cerut scuze pentru inconvenient: „Mi-am zis: uite, mă, că omul ăsta nu e papagal. Chiar uitasem de el când generalizasem. Azi a fost dat afară.”

Și solistul trupei Taxi, Dan Teodorescu, l-a criticat pe Nicușor Dan, deși cu o lună în urmă lansase o melodie cu mesaj politic de susținere.

„Felicitări, domnule Nicușor Dan! Bine i-ați făcut. Ăsta v-a susținut și acum 5 ani, v-a susținut și anul ăsta, e clar că urmărea ceva. Ca să nu mai zic că, în ultimul timp, vorbea gura fără el și spunea doar adevărul.” a spus acesta.”