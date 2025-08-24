Inconștiență maximă. Turiștii ignoră steagul roșu de pe litoral și se avântă în valurile învolburate VIDEO

Bărbatul de 60 de ani a ignorat steagul roșu arborat pe plajă și s-a aventurat în mare. Foto/Captură video
Inconștiență maximă pe litoral. Tot mai mulți turiști ignoră steagul roșu și se avântă în valurile învolburate. Este și cazul unui bărbat de 60 de ani care s-a aventurat în mare, cu fiica de 12 ani, fără să țină cont de avertismentele salvamarilor. Cei doi au fost salvați, însă au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Bărbatul de 60 de ani a ignorat steagul roșu arborat în stațiunea Jupiter și s-a aventurat în mare cu fiica de 12 ani. Cei doi nu au mai reușit să se întoarcă la mal, iar salvamarii au intervenit.

În cele din urmă, bărbatul și fiica lui au fost duși la mal și transportați la spital.

În urmă cu câteva zile, un alt turist a fost încătușat pe o plajă din Venus, după ce a devenit agresiv când salvamarii i-au cerut să iasă din apă.

În urma incidentului, individul de 69 de ani a fost dus la secție și amendat cu 2.500 de lei.

Atenție, vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. 