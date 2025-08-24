Bărbatul de 60 de ani a ignorat steagul roșu arborat în stațiunea Jupiter și s-a aventurat în mare cu fiica de 12 ani. Cei doi nu au mai reușit să se întoarcă la mal, iar salvamarii au intervenit.



În cele din urmă, bărbatul și fiica lui au fost duși la mal și transportați la spital.



În urmă cu câteva zile, un alt turist a fost încătușat pe o plajă din Venus, după ce a devenit agresiv când salvamarii i-au cerut să iasă din apă.



În urma incidentului, individul de 69 de ani a fost dus la secție și amendat cu 2.500 de lei.

Atenție, vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional.