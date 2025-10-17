Conform sursei citate, polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați, în jurul orei 08.00, cu privire la producerea unui accident rutier, în Eforie Nord.

"Din primele cercetări a reieșit faptul că un bărbat, de 37 de ani, a condus o trotinetă electrică pe strada Mihail Kogălniceanu din localitatea Eforie Nord, pe sensul opus (stradă cu sens unic), iar când a ajuns la marcajul pietonal din zona intersecției cu strada I.G. Duca, ar fi accidentat un minor, de 6 ani, care s-ar fi angajat în traversarea străzii pe marcajul pietonal, din stânga utilizatorului de trotinetă", se arată în comunicatul transmis de IPJ.

În urma impactului, copilul a suferit diverse vătămări corporale.

Polițiștii au deschis în acest caz un dosar de cercetare penală.