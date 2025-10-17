Incident șocant, în Eforie Nord: copil accidentat de o trotinetă electrică, pe trecerea de pietoni

Un copil de 6 ani a fost rănit după ce, în timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni, vineri, la Eforie Nord, a fost accidentat de un bărbat care circula cu o trotinetă electrică, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța.

Conform sursei citate, polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați, în jurul orei 08.00, cu privire la producerea unui accident rutier, în Eforie Nord.

"Din primele cercetări a reieșit faptul că un bărbat, de 37 de ani, a condus o trotinetă electrică pe strada Mihail Kogălniceanu din localitatea Eforie Nord, pe sensul opus (stradă cu sens unic), iar când a ajuns la marcajul pietonal din zona intersecției cu strada I.G. Duca, ar fi accidentat un minor, de 6 ani, care s-ar fi angajat în traversarea străzii pe marcajul pietonal, din stânga utilizatorului de trotinetă", se arată în comunicatul transmis de IPJ.

În urma impactului, copilul a suferit diverse vătămări corporale.

Polițiștii au deschis în acest caz un dosar de cercetare penală. 