În intervenția pe care a avut-o lângă sicriul tatăluiu său, Tom Șora a afirmat că a aflat despre deces "cu totul întâmplător. O cunoştinţă a surorii mele a citit pe Facebook că a murit tatăl meu, Sora mea, seara, mi-a spus că a murit tatăl nostru. Deci, nu am fost înştiinţat că a murit.





Relaţia noastră, a familiei noastre cu tatăl nostru, a fost sistematic împiedicată în ultimii zece ani. Nu am putut lua legătura cu el nici telefonic, nici prin email, eram cenzurat. Acum trei ani am venit neanunţat, spontan, la demonstraţiile din Piaţa Victoriei. Şi în Piaţă am vorbit cu tatăl meu şi, printr-o minune am reuşit să ne întâlnim de două ori într-un local, nu acasă, şi a fost cred că destul de bine. Am sperat că relaţia se va normaliza", a afirmat fiul lui Șora.





Mesajul său a fost întrerupt de unul dintre preoții bisericii unde este depus sicriul filosofului, potrivit ziare.com.





Mihai Şora a murit sâmbătă, la vârsta de 106 ani și a fost înmormântat marți, cu onoruri militare. Mircea Dumitru, vicepreşedinte al Academiei Române, a afirmat că "Academia Română a primit cu profundă întristare vestea despre trecerea la cele veşnice a filosofului şi eseistului Mihai Şora, membru de onoare al Academiei Române, una dintre cele mai distincte şi originale voci în filosofia română contemporană".





Pentru întreaga sa activitate culturală şi civică, Mihai Șora a fost recompensat cu decoraţia regală „Nihil Sine Deo“ (2011), Ordinul naţional „Steaua României“ în grad de Cavaler (2016), iar în anul 2018 a primit Premiul Cetăţeanului European şi titlul de cetăţean de onoare al municipiului Bucureşti.