Prejudiciul total este estimat la aproximativ 40.000 de lei.

Potrivit Poliției Capitalei, furturile au avut loc în noaptea de 23 spre 24 iunie 2025, iar autorii au fost identificați ulterior cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere amplasate în zonă.

Ce au transmis oamenii legii în acest caz?

„Astăzi, 9 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secţiilor 17, 18 şi 19 Poliţie, dar şi al Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal privind săvârșirea infracţiunilor de furt calificat şi distrugere”, se arată într-un comunicat transmis de Poliția Capitalei.

În urma acțiunii, cei patru suspecți au fost depistați și conduși la audieri, pentru administrarea probelor și clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-au produs faptele.

Investigațiile continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru stabilirea exactă a prejudiciului și a posibilelor legături cu alte cazuri similare.

Autoritățile au precizat că, deși prejudiciul este semnificativ, nicio persoană nu a fost rănită și nu au existat alte daune majore asupra vehiculelor vizate, în afara oglinzilor sustrase.