Asistenta medicala, care lucreaza de 30 de ani in spital, pregatea sala pentru o interventie chirurgicală, în momentul în care lampa de ultraviolete, grea de câteva kilograme, s-a desprins din perete și a lovit-o. Femeia s-a prăbușit la podea, dar după câteva clipe a reușit să se ridice, potrivit Opinia Timișoarei

Inițial, asistenta a afirmat că nu se resimte, însă după câteva ore, în urma unui consult, a fost trimisă la Timișoara, iar medicii neurochirurgi de la Spitalul Judetean au internat-o pentru 3 zile și va fi nevoita sa poarte un guler medical timp de o luna, dupa ce s-a ales cu doua vertebre cervicale fisurate .

Între timp, la Lugoj au început 2 anchete, una administrativa, facuta de reprezentantii spitalului, si una facuta de inspectorii ITM.

Cladirea in care functioneaza spitalul din Lugoj are 100 de ani iar sala de operatie a fost renovata in urma cu cativa ani.