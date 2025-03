Un ONG cere de urgență revocarea lui Vasile Bănescu de la CNA. Prin declarațiile făcute în ultima ședință a CNA, a demonstrat că nu are cunoștințele necesare exercitării acestei funcții și că nu are minime cunoștințe despre libertatea de exprimare și limitele acesteia, mai cu seamă în cazul jurnaliștilor, însă ocupă o funcție publică din care poate dispune cine are voie și cine nu să se exprime public într-o democrație, spun inițiatorii demersului.