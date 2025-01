Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS a comentat cifrele incredibile obtinute de televiziune in cursul zilei de duminica, fiind lider de audienta in ziua protestului. Minutul de aur a fost în prime-time, respectiv la ora 22.00, când s-au înregistrat 9,2 puncte de rating. "Felicitarile sunt adresate romnilor care au curajul sa fie liberi", a declarat jurnalista luni, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS. Referinu-se la protestul de duminica, ea a aratat ca oamenii nu au fost violenti, nu au distrus nimic, asa cum s-a intamplat, spre exemplu, in cazul manifestatiilor hashtagiste. "Extremismul este, de fapt, la globalisti", a aratat jurnalista, subliniind, totodata, ca politicienii impostori vand Romania bucata cu bucata.