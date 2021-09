”Luni, o persoană neidentificată a intrat în clădirea universității și a deschis focul. Unii studenți s-au închis în sălile universității pentru a se ascunde de atacator. Alții au sărit pe ferestre”, a declarat o sursă pentru agenția TASS.

Imagini care circulă pe rețelele de socializare sunt de-a dreptul șocante. În aceste imagini se poate observa un atacator cu o pușcă și studenți care sar pe geamurile de la etajul întâi al universității pentru a scăpa din clădire.

Știre în curs de actualizare.

#Very urgent #Breaking news The death toll from the shooting at Perm University in Russia increased to four people. The shooter was wounded during the arrest and died. pic.twitter.com/PkgglZLmwx