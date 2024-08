În aproape o săptămână, România va intra în a doua etapă a recalculării pensiilor, cunoscută sub numele de "mica recalculare". Aceasta reprezintă o oportunitate importantă pentru pensionari de a-și ajusta situația economică, având în vedere că mulți dintre ei se confruntă cu provocări financiare. În acest context, Arhivele Naționale colaborează cu firme private pentru a facilita obținerea documentației necesare la prețuri mai accesibile, având în vedere că seniorii sunt printre cele mai vulnerabile categorii sociale.

Cu toate acestea, sindicaliștii atrag atenția asupra costului semnificativ pe care pensionarii trebuie să-l suporte pentru obținerea adeverințelor de venituri necesare recalculării. Potrivit acestora, un senior care dorește să obțină o adeverință ce acoperă o perioadă de 25 de ani poate fi nevoit să plătească aproximativ 2.800 de lei, o sumă considerabilă pentru un pensionar.

ADEVERINȚELE DE CARE AU NEVOIE ROMÂNII PENTRU MICA RECALCULARE

Acordul global

Al 13-lea salariu

certificat cu sporuri

certificat cu grupa de muncă

adeverință cu prime (permanente sau nepermanente)

certificat cu venituri (brute sau alte venituri realizate)



CÂT COSTĂ DOCUMENTELE NECESARE RECALCULĂRII



tarif administrativ în vederea soluționării cererilor - 101 de lei

tarif pentru întocmirea unui certificat cu grupă de muncă - 45 de lei pentru fiecare an

tarif eliberare certificat cu grupă de muncă - 14 lei pentru fiecare an

tarif pentru întocmirea unui certificat cu venituri - 81 de lei pentru fiecare an

tarif eliberare certificat cu venituri - 27 de lei pentru fiecare an

tarif eliberare copii - 5 lei

