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Locale· 1 min citire
Incendiu violent pe DN2A, după impactul dintre o autocisternă cu benzină și un buldoexcavator - VIDEO
Accident grav județul Constanța
Publicat28 iul. 2026, 13:23
Actualizat28 iul. 2026, 13:27
Un accident grav s-a produs pe DN2A, la ieșirea din Hârșova spre Constanța, unde o autocisternă încărcată cu benzină s-a ciocnit cu un buldoexcavator. În urma impactului a izbucnit un incendiu puternic, însoțit de degajări foarte mari de fum.
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