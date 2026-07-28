Incendiu violent pe DN2A, după impactul dintre o autocisternă cu benzină și un buldoexcavator - VIDEO

Publicat 28 iul. 2026, 13:23 Actualizat 28 iul. 2026, 13:27

Un accident grav s-a produs pe DN2A, la ieșirea din Hârșova spre Constanța, unde o autocisternă încărcată cu benzină s-a ciocnit cu un buldoexcavator. În urma impactului a izbucnit un incendiu puternic, însoțit de degajări foarte mari de fum.

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