Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Incendiu violent pe DN2A, după impactul dintre o autocisternă cu benzină și un buldoexcavator - VIDEO

Accident grav județul Constanța

Accident grav județul Constanța

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iul. 2026, 13:23
Actualizat28 iul. 2026, 13:27

Un accident grav s-a produs pe DN2A, la ieșirea din Hârșova spre Constanța, unde o autocisternă încărcată cu benzină s-a ciocnit cu un buldoexcavator. În urma impactului a izbucnit un incendiu puternic, însoțit de degajări foarte mari de fum.

Din cauza încărcăturii periculoase, pompierii au stabilit un perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri. Primele locuințe se află la aproximativ trei kilometri de locul accidentului, astfel că, în acest moment, nu există un pericol imediat pentru populație.

Forțe numeroase mobilizate la fața locului

La intervenție participă patru autospeciale de stingere, un echipaj CBRN, o ambulanță SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Constanța.

În sprijin au fost trimise și autospeciala cu roboți a ISU București-Ilfov, precum și alte două autospeciale de stingere de la ISU Ialomița.

Echipajele acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, dar și pentru limitarea efectelor produse de accident. Intervenția este în desfășurare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident constanțafum constanta

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe