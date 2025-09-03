Incendiu puternic, la Galaţi: barăcile unui fost şantier, cuprinse de flăcări - FOTO

Incendiu puternic, la Galaţi: barăcile unui fost şantier, cuprinse de flăcări
Un incendiu violent a izbucnit, în această dimineaţă, în municipiul Galaţi, la fostele barăci ale muncitorilor care au lucrat la tunelul CFR. 

Potrivit ISU Galaţi, incendiul a izbucnit pe strada Ciobanului, la una din locaţiile de lucru ale Tunele S.A, la fostele barăci ale constructorilor care lucrau la tunel.

La fața locului au intervenit mai multe autospeciale de stingere din cadrul Detaşamentului de Pompieri Galaţi, pentru localizarea şi lichidarea flăcărilor.

Incendiul se manifestă pe o suprafaţă considerabilă, dar pompierii anunţă că focul a fost localizat şi se lucrează la stingerea acestuia.
 
Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenţiei.

Din fericire, nu au fost raportate victime. 