Potrivit ISU Galaţi, incendiul a izbucnit pe strada Ciobanului, la una din locaţiile de lucru ale Tunele S.A, la fostele barăci ale constructorilor care lucrau la tunel.

La fața locului au intervenit mai multe autospeciale de stingere din cadrul Detaşamentului de Pompieri Galaţi, pentru localizarea şi lichidarea flăcărilor.

Incendiul se manifestă pe o suprafaţă considerabilă, dar pompierii anunţă că focul a fost localizat şi se lucrează la stingerea acestuia.



Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenţiei.

Din fericire, nu au fost raportate victime.