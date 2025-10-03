”Pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, situată pe DN 7. Incendiul se manifestă cu flacără la nivelul acoperişului. Nu sunt anunţate victime”, a transmis ISU Vâlcea, citat de Vocea Vâlcii.

Pentru limitarea propagării şi lichidarea incendiului acţionează 2 autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi 1 autospecială de lucru la înălţime din cadrul Gărzii de Intervenţie Vâlcea, 2 autospeciale de la Staţia Brezoi, o autospecială de la SVSU Călimăneşti.

Circulaţia rutieră a fost deviată pe DN 7CC (Centura Călimăneşti).