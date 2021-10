În primele 9 luni ale acestui an au crescut cu aproape 30% radierile de firme, conform datelor de la Registrul Național al Comerțului (ONRC). Cele mai multe radieri în primele nouă luni ale acestui an au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 7.610 (plus 31,8% faţă de ianuarie-septembrie 2020) şi în judeţele Timiş - 2.184 (plus 31,55%), Constanţa - 2.055 (plus 28,68%) şi Cluj - 2.018 (plus 18,99%).