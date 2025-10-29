Incendiu în Neamț, provocat de jarul căzut din sobă: o femeie a murit şi un bărbat a fost rănit, suferind arsuri pe mâini, torace şi în zona capului

O femeie în vârstă de 93 de ani a murit şi un bărbat de 63 de ani a fost rănit în urma unui incendiu produs într-o locuinţă din judeţul Neamţ. Bărbatul a suferit arsuri pe mâini, torace şi în zona capului, fiind transportat la spital. Pompierii au stabilit că focul a fost provocat de jarul căzut din sobă.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, miercuri, la ora 05.10, în comuna Sagna, pentru stingerea unui incendiu produs la o casă situată pe strada Bisericii.

”La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la acoperişul casei şi în interiorul a două camere, existând posibilitatea propagării la celelalte două camere. În interiorul unei camere, forţele de intervenţie au găsit o femeie în vârstă de aproximativ 93 de ani, fără semne vitale. O altă persoană, un bărbat în vârstă de 63 de ani, s-a autoevacuat până la sosirea forţelor de intervenţie.

Bărbatul prezenta arsuri la nivelul membrelor superioare, toracelui şi capului. Acesta a fost asistat medical de către echipajul SMURD, ulterior fiind transportat la CPU Roman”, au afirmat reprezentanţii ISU Neamţ. 

În urma incendiului, au ars aproximativ 8 metri pătraţi din acoperiş, tâmplăria din lemn de la două ferestre, trei uşi şi bunurile aflate în interiorul celor două camere.

Pompierii au precizat că, cel mai probabil, incendiul a fost provocat de jarul căzut din sobă.