Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, miercuri, la ora 05.10, în comuna Sagna, pentru stingerea unui incendiu produs la o casă situată pe strada Bisericii.

”La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la acoperişul casei şi în interiorul a două camere, existând posibilitatea propagării la celelalte două camere. În interiorul unei camere, forţele de intervenţie au găsit o femeie în vârstă de aproximativ 93 de ani, fără semne vitale. O altă persoană, un bărbat în vârstă de 63 de ani, s-a autoevacuat până la sosirea forţelor de intervenţie.

Bărbatul prezenta arsuri la nivelul membrelor superioare, toracelui şi capului. Acesta a fost asistat medical de către echipajul SMURD, ulterior fiind transportat la CPU Roman”, au afirmat reprezentanţii ISU Neamţ.

În urma incendiului, au ars aproximativ 8 metri pătraţi din acoperiş, tâmplăria din lemn de la două ferestre, trei uşi şi bunurile aflate în interiorul celor două camere.

Pompierii au precizat că, cel mai probabil, incendiul a fost provocat de jarul căzut din sobă.