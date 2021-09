UPDATE Fumul degajat de incendiul izbucnit sâmbătă seara în Capitală nu va ajunge peste locuințele bucureștenilor, dar este bine ca oamenii să țină geamurile închise, a declarat șeful Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu.

Șeful Gărzii de Mediu a spus, sâmbătă seara, că după incendiul izbucnit în Nordul Capitalei sunt degajări mari de fum.

„Odată cu aceste degajări de fum, din cauza materialelor care ard sunt și degajări de particule provenite din cenușa care este ridicată de temperatura foarte mare a focului. Din fericire, în momentul de față și datorită mișcării curenților de aer, fumul nu ajunge peste locuințele bucureștenilor, dar, preventiv, este normal și de bun simț să ținem geamurile închise, pentru că această cenușă, în contact cu aerul rece probabil va coborî pe sol”, a spus Berceanu,

UPDATE Secretarul de stat Raed Arafat a declarat sâmbătă seară că nu este pericol de extindere a ncendiului la blocul din nordul Capitalei.

„Este vorba de un bloc nelocuit unde la un etaj superior erau depozitate materiale, inclusiv butoaie cu smoala, care au luat foc. Nu stim cauza pentru care au luat foc. La fata locului sunt mai multe masini de pompieri, doua autoscari. Nu e nimeni in pericol, nu erau locatari in bloc. Pompierii fac tot posibilul sa lichideze incendiul. Am fost informat ca nu este pericol de extindere”, a spus Arafat.

UPDATE În acest moment nu mai arde cu flacără, o parte din autospeciale vor fi retrase din dispozitiv.

Incendiu s-a produs pe terasa unui bloc cu 12 etaje aflat în construcție, situat pe strada Parcului. Ard butoaie cu smoală și carton bituminat, suprafașa afectată fiind de aproximativ 500 de metri pătrați.

Pompierii acționează cu 11 autospeciale de stingere și autoscări. Nu sunt victime. Sunt degajări însemnate de fum, conform pompierilor.

„Până în acest moment s-a acționat de la inaltime cu autoscara, echipele de pompieri au urcat la ultimul nivel si actioneaza pentru stingere. Dacă va fi nevoie vom mai aduce și alte autospeciale. Explozia a vut loc de la butoaiele cu smoală, dar și de la alte instalații folosite pentri hidroizolația acoperișului.

Nu se poate interveni fără aparate, iar pompierii cercetează dacă este cazul trimiterii unei alerte prin RoAlert”, a declarat căpitanul Daniel Vasile, purtător de cuvânt al ISU București.

În acest moment nu mai arde cu flacără, o parte din autospeciale vor fi retrase din dispozitiv.