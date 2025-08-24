UPDATE 18:05- Incendiul a fost localizat.

Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs la vegetația uscata pe câmp, cu extindere în zona de pădure și la o locuință, în localitatea Țegheș, județul Ilfov, lângă Domnești.

Suprafața afectata este de aproximativ 7 hectare

Au fost luate masuri pentru limitarea extinderii incendiului spre pădure, prin amplasarea autospecialelor de stingere și prin delimitarea unor fâșii de protecție prin intermediul unui tractor cu plug.

Au fost afectate de incendiu o locuință cu un etaj și mansardă și 2 autoturisme

Pentru stingerea incendiului acționează 8 autospeciale de stingere, 4 cisterne din cadrul ISUBIF și 2 autospeciale de stingere din cadrul ISU GIURGIU

Se acționează în continuare pentru localizarea incendiului.

Alimentarea cu apă se realizează la mare distanță, din cauză că nu sunt surse de apă în apropiere. Nu sunt victime

Din locuința afectată de incendiu au fost scoase mai multe animale, câini și pisici.