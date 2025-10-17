Două clădiri diferite, afectate simultan

Incendiul a izbucnit în noaptea de joi spre vineri, la două hale aflate la aproximativ 200 de metri una de cealaltă, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava.

La fața locului au fost trimise nouă autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și două ambulanțe SMURD, fiind ulterior solicitat sprijinul colegilor de la ISU Botoșani, care au intervenit cu două echipaje suplimentare.

Hala cu materiale de construcții și textile, prima afectată

Prima hală, unde erau depozitate materiale de construcții și textile, a fost rapid cuprinsă de flăcări. Incendiul a fost localizat, iar pompierii au acționat pentru lichidarea completă a focarului. Suprafața afectată este estimată la aproximativ 1.000 de metri pătrați.

La doar câteva sute de metri distanță, un alt incendiu s-a extins la o hală cu funcționalitate mixtă. În interior se aflau un atelier auto, o magazie cu materiale plastice, o magazie cu textile și un atelier de tâmplărie, toate distruse parțial de flăcări.

Pompierii au intervenit ore întregi pentru a preveni propagarea focului către alte construcții și pentru a proteja depozitele din apropiere. Și în acest caz, suprafața afectată este de circa 1.000 de metri pătrați.

Incendiu în Suceava / Sursa foto - ISU

Intervenție de amploare

În total, la fața locului au acționat 12 autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD. Eforturile au fost coordonate de ISU Suceava, în colaborare cu echipajele ISU Botoșani, precum și cu Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Dumbrăveni, Salcea și Verești, alături de Serviciul Privat pentru Situații de Urgență „Grup Construct Bucovina”.

Până la acest moment, nu au fost raportate victime, iar pompierii continuă cercetările pentru a stabili cauza probabilă a incendiului.

Incendiul a început noaptea trecută / Sursa foto - ISU