”Accident rutier, urmat de incendiu în Miercurea-Ciuc. S-au deplasat trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Miercurea-Ciuc, cu o autospecială de descarcerare, una de stingere și o ambulanță SMURD. La sosirea forțelor de intervenție, o victimă în stop cardio-respirator era preluată de un echipaj SAJ, iar autoturismul ardea generalizat”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita.

Potrivit reprezentanților instituției, în sprijinul echipelor de intervenție s-a deplasat încă un echipaj de stingere, iar incendiul a fost lichidat.

Circulația rutieră a fost blocată pe un sens, în timpul intervenției, care a durat mai bine de o oră.

Din păcate, victima care se afla în stop cardio-respirator,”în ciuda tuturor eforturilor depuse, nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată, de către echipajul medical SAJ”.

Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) a informat că, din primele cercetări, este vorba de un bărbat de 72 ani, din Miercurea-Ciuc, care, în timp ce conducea un autoturism către Sâncrăieni, ar fi părăsit partea carosabilă și a intrat în șanțul de pe marginea drumului.

”La sosirea echipajelor de poliție, bărbatul fusese deja scos din autoturism, iar echipajul medical prezent la fața locului efectua manevre de resuscitare. Din nefericire, în ciuda manevrelor efectuate, a fost declarat decesul conducătorului auto. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment rutier”, au transmis polițiștii.