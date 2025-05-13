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Încă un dezvoltator imobiliar celebru are probleme cu Fiscul. A „uitat” să declare sumele integrale la ANAF

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat13 mai 2025, 17:53
SursăRealitatea

Continuă problemele cu dezvoltatorii imobiliar din piața românească. O mare companie care construiește în Suceava,  a vândut imobilele către persoane fizice și nu a fiscalizat întreaga valoare prevăzută în contractele de vânzare.

O societate din Suceava, care activează în domeniul construcțiilor rezidențiale și nerezidențiale, a vândut imobilele către persoane fizice și nu a fiscalizat întreaga valoare prevăzută în contractele de vânzare, încasând o parte din sume în contul bancar personal al administratorului, a anunțat marți Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Potrivit unui comunicat pe lângă sustragerea de la plata taxelor și impozitelor, prin neînregistrarea acestor venituri în evidențele contabile, societatea a urmărit să-și păstreze calitatea de microîntreprindere și să nu devină plătitor de impozit pe profit.

Astfel, inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de plată de peste 2,2 milioane de lei, reprezentând taxe și impozite.

'Au fost inițiate demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală, în vederea analizării aspectelor constatate și a aplicării măsurilor legale corespunzătoare', se menționează în comunicat.

ANAF reiterează importanța respectării obligațiilor fiscale și atrage atenția asupra consecințelor legale ale nedeclarării veniturilor.

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