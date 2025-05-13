Încă un dezvoltator imobiliar celebru are probleme cu Fiscul. A „uitat” să declare sumele integrale la ANAF

Publicat 13 mai 2025, 17:53 Sursă Realitatea

Continuă problemele cu dezvoltatorii imobiliar din piața românească. O mare companie care construiește în Suceava, a vândut imobilele către persoane fizice și nu a fiscalizat întreaga valoare prevăzută în contractele de vânzare.

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