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Actual· 1 min citire
Încă un dezvoltator imobiliar celebru are probleme cu Fiscul. A „uitat” să declare sumele integrale la ANAF
Foto/Arhivă
Publicat13 mai 2025, 17:53
SursăRealitatea
Continuă problemele cu dezvoltatorii imobiliar din piața românească. O mare companie care construiește în Suceava, a vândut imobilele către persoane fizice și nu a fiscalizat întreaga valoare prevăzută în contractele de vânzare.
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