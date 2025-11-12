Potrivit acestora, focul s-a aprins în momentul în care proprietarul a folosit aragazul.



La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației Săveni, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Hănești.



”Primii care au ajuns la fața locului au fost pompierii voluntari din Hănești, care au constat că bunurile din toate încăperile erau cuprinse de flăcări. Aceștia au evacuat proprietarul, care încercase să salveze câteva lucruri, și au îndepărtat pericolul unei explozii, scoțând din interior două butelii. Incendiul a fost lichidat după aproximativ două ore de intervenție. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, însă pagubele materiale sunt însemnate, flăcările au distrus bunurile din toate cele patru camere ale locuinței”, au precizat oficialii ISU, citați de Agerpres.

