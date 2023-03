„Promisiunile trebuie ținute și când [președintele ucrainean Volodimir] Zelenski a cerut mai multe arme, inclusiv avioane de luptă, am spus că vom face tot ce putem. Mă bucur că și alții [fac] același lucru”, a declarat Heger, într-o postare pe Twitter.

Potrivit oficialului de la Bratislava, ajutorul militar este esențial pentru a se asigura că Ucraina „se poate apăra singură și întreaga Europă împotriva Rusiei".

#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s🔑to ensure🇺🇦can defend itself&the entire #Europe against #Russia