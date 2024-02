Analistul politic Cozmin Gușă a comentat, luni, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS incidentul exploziv petrecut pe aeroportul din Dubai, în centrul căruia s-a aflat chiar fostul șef al Serviciilor secrete, generalul Florian Coldea. Acesta a dat ochii cu jurnalista Realitatea PLUS Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel", chiar înaintea îmbarcării în aeronava cu care urma să se întoarcă în țară, iar între cei doi a avut loc un schimb de replici acide. "Daca ar fi stat Romania, ar fi asteptat in aeroport si condus la audieri. Un om care reprezinta cea mai mare vulnerabilitate de securitate pentru o tara NATO, el cunoaste toate secretele Romaniei, are geanta doldora de secrete ale statului roman", a aratat analistul politic.