Astăzi, România pierde unul dintre ultimii ei mari veterani de război, un gigant al culturii naționale si un patriot de legenda: Generalul în retragere Radu Theodoru. Nu a fost membru al UMPMV, dar a fost un om pe care l-am respectat profund, un simbol național admirat de militari, polițiști si de toți cei care cred în valorile: Dumnezeu – Patrie – Familie – Onoare.

MESAJUL GENERALULUI RADU THEODORU DESPRE GABRIEL OPREA:

“Gabriel Oprea nu a căzut. El s-a ridicat!”

— General Radu Theodoru

DIN CUVÂNTUL-ÎNAINTE LA “CONFESIUNI DIN SUFRAGERIA LUI OPREA”

“Gabriel Oprea este un militar si un om de stat format în disciplina otelului, în respect pentru uniforma si pentru cei care o poarta”.

“Putini au rămas în picioare. Gabriel Oprea este unul dintre ei.”

“Acest om nu a căzut. El s-a ridicat.”

MESAJUL OFICIAL AL LUI GABRIEL OPREA

“A plecat dintre noi un uriaș al României. Generalul Radu Theodoru a fost un patriot total: soldat, scriitor, istoric, model de demnitate. Respectul meu pentru el este total si veșnic. Dumnezeu să-l odihnească a pe acest mare român.

Gabriel Oprea”

UMPMV: Deși nu a fost membru, UMPMV si întreaga comunitate a militarilor si polițiștilor îl respecta profund pentru lupta sa pentru demnitatea Armatei Române, opera sa istorica si exemplul sau de patriotism.

DUMNEZEU SA-L ODIHNEASCA ÎN LUMINA