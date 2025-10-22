Reprezentantul CAS Vâlcea a precizat, pentru Agerpres, că în urma intrării în vigoare la 1 septembrie a prevederilor din Legea nr.141/2025 referitoare la eliminarea calității de asigurat fără plata contribuției pentru anumite categorii de persoane, din 12.026 de coasigurați în luna august, s-au reasigurat de la 1 septembrie doar aproximativ 1.500.

"Așa este în toate județele - doar 10%-15% s-au asigurat după modificările legislative", a declarat directorul CAS Vâlcea, Alin Voiculeț.

Persoanele neasigurate pot beneficia doar de serviciile cuprinse în pachetul minimal de servicii medicale la medicii de familie sau de serviciile de urgență.

Ce variante au cei care au rămas fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie

De la 1 septembrie, persoanele fără venituri aflate în întreținerea partenerului sau a unuia dintre copii, își pot menține calitatea de asigurat dacă depun declarația unică la organul fiscal și achită cel puțin 25% din contribuția calculată la șase salarii minim brute pe economie, adică 607,5 lei), iar până în data de 25 mai anul viitor diferența de până la 75%, de 1.822,5 lei.

