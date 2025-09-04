Cât este CASS în 2025

Conform legislației fiscale, CASS se calculează la valoarea a 6 salarii minime brute pe țară. În 2025, salariul minim brut este de 4.050 lei, ceea ce face ca baza de calcul să fie 24.300 lei, iar contribuția datorată 2.430 lei pentru fiecare persoană aflată în întreținere.

Plata se efectuează în două tranșe:

Prima tranșă: 25% (608 lei) la depunerea declarației;

A doua tranșă: 75% (1.822 lei) până la 25 mai 2026.

Plata poate fi făcută și integral.

Cine poate opta pentru plata CASS

Persoanele fizice care obțin venituri pentru care datorează CASS – din salarii, pensii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, asociere cu persoane juridice, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole sau silvicultură, investiții și alte surse – pot alege să suporte contribuția pentru cei aflați în întreținere.

Cum se depune declarația

Opțiunea se exercită prin Declarația Unică (formular 212), completând capitolul dedicat contribuției pentru persoanele aflate în întreținere. ANAF subliniază că opțiunea este definitivă, iar contribuția devine obligatorie imediat după depunerea declarației.

Declarația poate fi depusă:

Online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV) cu semnătură electronică;

Direct la registratura organului fiscal;

Prin poștă, cu confirmare de primire.

Pentru cei fără acces la internet, calculatoare pentru completarea și depunerea Declarației Unice sunt disponibile în unitățile fiscale. Lista acestora poate fi consultată pe portalul ANAF, secțiunea Asistență contribuabili – Servicii oferite contribuabililor.

Modalități de plată

CASS poate fi achitată prin:

Card bancar sau numerar la casieriile Trezoreriei;

Online, prin SPV sau Ghiseul.ro;

Virament bancar;

Mandat poștal, prin oficiile poștale.

Modificări legislative recente

Legea nr. 141/2025 a eliminat excepția de la plata CASS pentru soț, soție și părinți aflați în întreținere, permițând astfel asiguraților să-și asigure protecția medicală și pentru membrii apropiați ai familiei fără venituri proprii.

ANAF recomandă completarea cu atenție a formularului și verificarea datelor, pentru a evita erorile sau sancțiunile.