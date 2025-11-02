Proprietarii se declară neputincioși în fața dezastrului și spun că nu știu cum vor reuși să-și refacă locuințele. Pe lângă urmele vizibile ale tragediei, atmosfera apăsătoare face imposibilă revenirea în apartamentele afectate.

„În casă se simte un miros greu. Apartamentul meu a fost cel mai afectat. În geamurile mele a fost aruncată femeia de la etajul 5. Am pete de sânge în tot dormitorul. Trebuie renovat complet”, a relatat un locatar pentru Realitatea Plus.

sursă imagini: captură video Realitatea Plus

Mulți locatari nu știu dacă vor mai avea un acoperiș deasupra capului sau vor fi nevoiți să plătească chirie pentru o locuință temporară.

„Autoritățile nu au mai spus nimic, în afară de cazare și masă. Domnul viceprimar ne-a asigurat că se va construi un nou bloc, dar nu știm ce va urma. Am intrat în a treia săptămână și nu se mișcă nimic”, spune o femeie.

Alți locatari reclamă lipsa de curent, accesul limitat la apă și o teamă constantă. În jurul clădirii distruse, paza este tot mai slabă, iar oamenii se tem că hoții ar putea pătrunde în locuințele abandonate. Cei mutați în blocurile din apropiere spun că firmele refuză să mai vină pentru verificări.

