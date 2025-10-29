Conform datelor oferite de STS pentru Realitatea Plus, apelul locatarilor ca să reclame mirosul puternic de gaz a fost înregistrat la ora 8:22 de minute, care mai apoi, conform informațiilor de la STS, a fost redirecționat către ISU și Jandarmerie. Deflagrația a avut loc la ora 09:08 minute. Ceea ce înseamnă că, timp de trei sferturi de oră niciunul dintre serviciile care ar fi trebuit să intervină pentru a stopa tragedia nu a făcut nimic.

Răspunsul STS pentru Realitatea Plus

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră, transmisă Serviciului de Telecomunicații Speciale și înregistrată intern cu numărul 101944 din 23.10.2025, vă comunicăm că la nivelul Centrului unic pentru apeluri de urgență 112 București-Ilfov, în data de 16.10.2025, la ora 08:22, a fost primit un apel la numărul 112 prin care au fost semnalate scurgeri/miros de gaz în incinta unui bloc din Sectorul 5 al municipiului București. Apelul a fost clasificat de către operatorul 112 ca urgență și a fost transferat, spre competentă soluționare, către dispeceratele ISU-SMURD și Jandarmerie, în conformitate cu indexul de incidente al Metodologiei privind cooperarea agențiilor specializate de intervenție și a altor entități cu competențe în domeniu, pentru preluarea și gestionarea urgențelor primite prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență.

Totodată vă comunicăm că la nivelul Centrului unic pentru apeluri de urgență 112 București-Ilfov, în data de 17.10.2025, au fost preluate 44 de apeluri la numărul de urgență 112 privind o explozie la un imobil din Sectorul 5 al municipiului București. Primul apel în legătură cu acest caz a fost preluat de operatorii STS la ora 09:07, a fost clasificat ca urgență și în mai puțin de un minut a fost transferat, spre competentă soluționare, către dispeceratele ISU-SMURD, Ambulanță, Poliție și Jandarmerie, în conformitate cu indexul de incidente al Metodologiei privind cooperarea agențiilor specializate de intervenție și a altor entități cu competențe în domeniu, pentru preluarea și gestionarea urgențelor primite prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență”, se arată în răspunsul oferit de STS pentru Realitatea Plus.

O explozie puternică, cauzată de o acumulare masivă de gaze, a avut loc vineri, 17 octombrie 2025, în jurul orei 09:08, la un bloc de locuințe din cartierul Rahova, pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București. Bilanțul tragediei este de trei persoane decedate și cel puțin 13-15 persoane rănite. Incidentul a declanșat o anchetă penală amplă și a ridicat semne de întrebare grave privind siguranța rețelelor și modul de intervenție al autorităților.

Cronologia incidentului și bilanțul victimelor

Pe 16 octombrie 2025 se înregistrează un apel la 112 privind miros puternic de gaz și fum de la un tablou electric la blocul respectiv. Echipaje ISUBIF și Distrigaz intervin și opresc alimentarea cu gaze, aplicând un sigiliu. Ulterior, locatarii susțin că sigiliul ar fi fost rupt și gazul reluat temporar de o firmă privată.

Pe 17 octombrie 2025, ora 09:08 are loc explozia devastatoare, simțită puternic în zonă (confirmată și de stațiile seismice).

Trei persoane (toate femei) și-au pierdut viața. Alte aproape 20 de persoane au fost rănite, suferind arsuri, traumatisme cranio-cerebrale și fracturi.

Ancheta și ipoteza cauzei

Ancheta a fost deschisă pentru infracțiuni de distrugere din culpă. Echipele de investigatori au ridicat documente de la Distrigaz, ENEL și ANRE.

Cauza Probabilă pare să fi fost o acumulare de gaze naturale într-un apartament sau pe casa scării. Anchetatorii suspectează că un scurtcircuit ar fi putut fisura conducta de gaz care alimenta blocul. Aceștia au stabilit epicentrul exploziei în zona etajelor 5 și 6.

Efecte: Risc de colaps și demolare

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a finalizat o expertiză tehnică, concluzionând că blocul a suferit avarii ireversibile.

Se recomandă demolarea controlată a corpului de clădire afectat, deoarece reabilitarea ar fi prea costisitoare și riscantă. Premierul Ilie Bolojan a confirmat că blocul nu va mai putea fi reabilitat.

Pe 29 octombrie, anchetatorii au precizat că scara în care a avut loc deflagrația este improprie pentru locuit.

Revenirea locatarilor în blocul afectat

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU) a decis că majoritatea locatarilor din blocurile învecinate pot reveni etapizat în apartamentele lor, începând cu 29 octombrie, conform unui orar strict și sub coordonarea Poliției.

Familiile din blocul direct afectat vor primi cazare pentru încă un an.

CMBSU a aprobat planul Distrigaz de reluare a lucrărilor la conductă începând cu 3 noiembrie, pentru a relua alimentarea cu gaze în blocurile învecinate, după verificări de siguranță.

În zilele care au urmat, au fost declanșate percheziții la firme și persoane fizice implicate în gestionarea rețelei și a incidentului, iar șase persoane au fost duse la audieri în dosarul penal deschis. Unii locatari s-au constituit deja în părți civile, solicitând despăgubiri.