În timp ce procurorii încearcă să refacă filmul tragediei din Rahova, locatarii din scara aflată vizavi de blocul explodat încearcă să facă ordine în locuințe. Autoritățile nu îi lasă încă să se întoarcă, însă le-au permis pentru puțin timp să intre în apartamente.

Locatarii au fost lăsați să intre în apartamente pentru a-și recupera o parte din bunurile care le-au mai rămas și, de asemenea, să facă curățenie. Urmează ca locuințele să fie evaluate de către o firmă de energie electrică, iar treptat să fie reluată alimentarea cu curent, apă și ulterior gaze.

Trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile în dosarul exploziei din Rahova: un angajat al Distrigaz și doi lucrători ai unei firme private de mentenanță. Procurorii susțin că aceștia nu ar fi respectat procedurile. Se fac responsabili de faptul că nu au depistat sursa acumulării de gaze, nu și-au anunțat superiorii și au părăsit locul intervenției înainte ca situația să fie remediată.