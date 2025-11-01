Explozia din Rahova. Locatarii din aripa vecină a blocului distrus de deflagrație au putut să intre în apartamente – REPORTAJ

Clădire aflată la zeci de metri de centrul exploziei a fost afectată
Clădire aflată la zeci de metri de centrul exploziei a fost afectată

Locatarii ale căror apartamente se aflau vis-a-vis de blocul explodat din Rahova au putut să meargă în locuințe și să facă curățenie. Aceștia continuă să stea pe la rude, iar cei care nu au ajutor își cheltuiesc și ultimii bani pe hoteluri. Speră că se vor putea întoarce în curând la casele lor. Pe de altă parte, procurorii continuă ancheta; trei suspecți se află în acest moment în arest preventiv - un angajat al Distrigaz și alți doi angajați ai unei firme private. Toți trei au fost, cu o zi înainte de explozie, la blocul respectiv. Un reportaj Realitatea Plus.

În timp ce procurorii încearcă să refacă filmul tragediei din Rahova, locatarii din scara aflată vizavi de blocul explodat încearcă să facă ordine în locuințe. Autoritățile nu îi lasă încă să se întoarcă, însă le-au permis pentru puțin timp să intre în apartamente.

Locatarii au fost lăsați să intre în apartamente pentru a-și recupera o parte din bunurile care le-au mai rămas și, de asemenea, să facă curățenie. Urmează ca locuințele să fie evaluate de către o firmă de energie electrică, iar treptat să fie reluată alimentarea cu curent, apă și ulterior gaze.

Trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile în dosarul exploziei din Rahova: un angajat al Distrigaz și doi lucrători ai unei firme private de mentenanță. Procurorii susțin că aceștia nu ar fi respectat procedurile. Se fac responsabili de faptul că nu au depistat sursa acumulării de gaze, nu și-au anunțat superiorii și au părăsit locul intervenției înainte ca situația să fie remediată.